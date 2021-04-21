Emre Dorman kimdir? Din bilimci Emre Dorman'ın biyografisi, kariyeri ve kitapları..

Dini konulara dair, felfese-din-bilim alanındaki çalışmaları ve açıklamalarıyla tanınan yazar Emre Dorman kimdir merak ediliyor. İşte Emre Dorman hakkında bilgiler..

Araştırmacı, yazar ve akademisyen olan Emre Dorman, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Din, bilim ve felfese ilişkilerini inceleyen Emre Dorman, kariyeri, açıklamaları ve kitaplarıyla seyircilerin araştırma konusu oldu.

Peki Emre Dorman kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..

EMRE DORMAN KİMDİR?

Emre Dorman, 23 Mart 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Bilim Dalı'nda hazırladığı Tanrı'nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği başlıklı tezi ile yüksek lisans, Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı. Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçent oldu.

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nde Felsefeye Giriş, Din Felsefesi ve İslam Felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise İslâm Felsefesi ve Din Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

EMRE DORMAN KİTAPLARI