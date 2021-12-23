Emre Ubeyli'yi aldatmıştı! Kısmetse Olur'un gamzeli Ayça'sı bakın şimdilerde ne yapıyor...

Emre Ubeyli'yi aldatmıştı! Kısmetse Olur'un gamzeli Ayça'sı bakın şimdilerde ne yapıyor...

Kısmetse Olur'un favori yarışmacılarından olan Ayça Ekin Beğen, son haliyle gündeme geldi. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Beğen, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, Seda Akgül'ün sunumuyla seyircisiyle buluşuyordu.

Birbirinden farklı isimleri seyircinin karşısına çıkaran yarışma, evlilik üzerine kuruluydu.

Evlenmek isteyen çiftleri bir araya getiren Kısmetse Olur, bazı isimlerin favori olarak tanınmasına olanak sağladı.

Bu isimlerden birisi olan Ayça Ekin Beğen hem güzelliği hem de Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.

Emre Ubeyli ile birlikte fan sayfalarına sahip olan ve hayranları tarafından hediyeler gönderilen Beğen, yarışmadan evlenmeden ayrıldı.

Yarışma sırasında Emre Ubeyli'yi aldattığı öğrenilen ve adını daha çok duyuran Ayça Ekin, herhangi bir projede yer almıyor.

AYÇA EKİN BEĞEN'İN SON HALİ

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık fotoğraf paylaşan Ayça Ekin Beğen, herhangi bir projenin içerisine dahil olmadı.

Bir ajansa kaydolan ve oyunculuk yapmak isteyen Beğen, sosyal medya üzerinden para kazanıyor.

Sosyal medya üzerinden reklamlar yapan Ayça Ekin, son haliyle yarışmanın takipçilerini ise şaşırtıyor.