Emret Komutanım’ın Alev Hemşire’si bir değiştir pir değişti! Şebnem Schaefer son halini gören tanıyamıyor Bir dönem ekranlara damga vuran Emret Komutanım dizisinde Alev Hemşire karakterini canlandıran Şebnem Schaefer, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Ünlü oyuncu bakın 18 yıl sonra ne hale gelmiş…

2005-2008 yılları arasında Show TV ve Kanal 1’de yayınlanan Emret Komutanım dizisi oyuncularıyla gündeme geliyor.

Başrollerinde Rüzgar Erkoçlar, Arda Kural, Seda Akman, Sarp Levendoğdu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

İlk yayın tarihinin üzerinden 18 yıl geçmesiyle dizinin oyuncuları değişimleriyle adından söz ettiriyor.

Emret Komutanım dizisinde Alev Hemşire karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şebnem Schaefer da bu isimlerden biri.

O dönemlerde güzelliğiyle adından söz ettiren Şebnem Schaefer, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.

Şimdilerde 39 yaşındaki model ve oyuncu Şebnem Schaefer, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. İşte son hali…

Yıllar onu teğet geçmiş!

Bir dönem Emret Komutanım dizisinde Alev Hemşire karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan Şebnem Schaefer, değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Ünlü oyuncu ve model, aradan 18 yıl geçmesine rağmen güzelliğinden ödün vermemiş, ilk günkü gibi takipçilerini büyülüyor.

1984 yılında Frankfurt’ta doğan Jennifer Şebnem Schafer, 15 yaşında modelliğe başladı. Babası Alman, annesi Türk olan ünlü model, 2000 yılında Türkiye’ye tatil için geldiğinde keşfedildi.

2002 yılında Acun Firarda programının moda bölümü için San Francisco, Santo Domingo gibi şehirlerde defileler yaptı.

Lise Defteri, Emret Komutanım ve Üç Tatlı Cadı dizilerinde rol aldı. Ayrıca O Şimdi Asker, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Renklerde Kaybolan Hayat sinema filmlerinde de oynadı. 2017 Haziran itibarıyla Prof. Dr. Orhan Kural ile birlikte BloombergHT'de Lütfen+1 Çevre Programı'nı sunuyor.