Emret Komutanım'ın 'Foto Fato'suydu! Son halini gören küçük dilini yuttu: "Aynı kişi mi bunlar?" Emre Komutan'ım dizisinde Foto Fato karakterine hayat veren Nil Erkoçlar, son haliyle herkesi şaşırttı. Cinsiyet değiştirme operasyonuyla erkek olan oyuncu Nil Erkoçlar, "Bunlar aynı kişi mi?" yorumlarına neden oldu.

Bir döneme damga vuran Emret Komutan'ım dizisinde yer alan Nil Erkoçlar, Foto Fato karakterine hayat verdi. Ünlü isimleri bir araya getiren dizide bu karakteriyle akıllara kazınan Erkoçlar, daha somra cinsiyet değiştirdiğini duyurdu. Cinsiyet değiştirdikten sonra ise Nil ismine veda eden Erkoçlar, Rüzgar ismini taşıyacağını duyurdu. Adını Rüzgar Erkoçlar yapan ve bir süre sonra evlenen ünlü oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Gözlerden uzak hayat süren Rüzgar Erkoçlar'ın sosyal medya paylaşımlarını görenler ise değişimi karşısında şaşırdı. İşte Foto Fato! "Değişimden sonra kendi mesleğimle ilgili iş yapmıyorum" diyerek uzun süre mesleğini yapamayan başarılı oyuncu, pek çok iş kolunda çalışarak yoluna devam etmişti. Tuğa Erkoçlar ile mutlu bir evlilik yaşayan Rüzgar Erkoçlar, sosyal medyada oldukça aktif. Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu son haliyle beğeni topladı. Rüzgar Erkoçlar'ın son haline "Yakışıklısın", "Hep mutlu ol", "Duygularına sahip çıkıp devam edin helal sana" yorumları yağdı.