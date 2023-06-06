En Büyük Şaban'ın Hülya'sı, Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi! İşte Nilgün Bubikoğlu... Türk sinemasında en az ablası Gülşen Bubikoğlu kadar hatrı sayılan Nilgün Bubikoğlu, hafızalara En Büyük Şaban filmindeki Hülya karakteriyle kazındı.

Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşinin de kendisi gibi ünlü bir isim olduğunu duyanlar şoke oldu.

Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı En Büyük Şaban isimli sinema filmindeki Hülya karakteri ile hatırlanan Nilgün Bubikoğlu, çiçekçi kör kız rolünü canlandırdı.

Bubikoğlu kardeşler

Bubikoğlu, hem yeteneği hem de güzelliği ile ablasını aratmıyor.

Nilgün Bubikoğlu, ekranlarda da sosyal medyada da pek aktif bir isim değil.

Şimdilerde 64 yaşında olan Nilgün Bubikoğlu, Ayrı Dünyalar, Yor, En Büyük Şaban, Kara Para, Seviyorum, Yetimlerin Türküsü, Muhteşem Serseri, Kuşatma 2, Kan Çiçek Açtı, Gözlerin Sevda Senin, Yengeç Burcu, Sevgilerin En güzeli, Mikrop, Şükür Allahım, Sarı Çiçek Sokağı ve Kadın Severse isimli sinema filmlerinde rol almıştır.

İşte son hali...