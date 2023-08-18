En Büyük Şaban’ın Hülya’sı Nilgün Bubikoğlu’nu bir de şimdi görün! "Yıllar teğet geçmiş" Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden En Büyük Şaban, bu akşam izleyici ile buluşuyor. Filmde Hülya karakterine hayat veren Nilgün Bubikoğlu'nun yıllar içindeki değişimi gündem oldu. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

ensonhaber.com Yeşilçam'ın renkli dünyasında izleyicileri kahkahaya boğan, unutulmaz sahneleriyle hafızalara kazınan En Büyük Şaban filmi, bu akşam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin en dikkat çekici karakterlerinden biri olan Hülya, Nilgün Bubikoğlu'nun oyunculuk yeteneği ve güzelliğiyle öne çıkıyor. Nilgün Bubikoğlu, En Büyük Şaban filmiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir isim. Filmin çekildiği yıllardan günümüze kadar olan süreçte, Nilgün Bubikoğlu'nun dış görünümündeki değişim dikkatleri çekiyor. Yıllara meydan okuyor Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Bubikoğlu, adeta zamana meydan okuyor. Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından biriydi. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen usta oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı. Epey yaşlanmış olsa da gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Bubikoğlu’nun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Ayrıca Nilgün Bubikoğlu’nun, Yeşilçam’ın güzeller güzeli oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile kardeş olduğu ortaya çıktı.