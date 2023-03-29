En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu! O markayı kullananlar yandı: İŞTE O LİSTE Günümüzde elimizden düşürmediğimiz telefonların yaydığı radyasyon belli oldu. Liste halinde telefonların isimleri yayınlanırken, radyasyon değerleri de açıklandı. İşte o telefonların isimleri...

Teknoloji bağımlılığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Telefon kullanmayan kişi sayısı ise oldukça az. Günümüzde 7'den 70'e herkes telefon kullanıyor. Üstelik düşük markalı telefonlar, sıklıkla daha pahalı ve yüksek olan markalarla değiştiriliyor. Telefon kullanımı artmaya devam ederken, radyasyon (SAR) değeri de artıyor. Yani telefon kullanımı zararlarıyla birlikte geliyor. Bu radyasyon ile illgili de bir liste hazırlandı ve en çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listede bulunan 10 akıllı telefon yaydığı radyasyonla sağlığınızı doğrudan tehdit ediyor. Akıllı telefonların yaydığı radyasyon miktarını ölçmek için kullanılan SAR değeri, kullanıcıların sağlığını doğrudan etkilemesi ile biliniyor. Düşük SAR değerli telefonlar genellikle daha güvenli kabul edilirken, yüksek SAR değerli telefonların uzun süreli kullanımı sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edildi. Radyasyon yayan telefonlar ve değerleri 1- Motorola Droid Maxx ve Motorola Droid Ultra / Radyasyon değeri 1.54 2- Huawei Honor 8 / Radyasyon değeri 1.5 3- Alcatel One Touch Evolve ve Huawei Vitria / Radyasyon değeri 1.49 4- Kyocera Hyrdro XTRM / Radyasyon değeri 1.44 5- Huawei P9 / Radyasyon değeri 1.43 6- Nokia Lumia 925 ve Nokia Lumia 928 / Radyasyon değeri 1.4 7- Apple iPhone 7 / Radyasyon değeri 1.38 8- Apple iPhone 7 Plus / Radyasyon değeri 1.24 9- Huawei Honor 5C / Radyasyon değeri 1.14 10- Sony Xperia X Compact / Radyasyon değeri 1.08