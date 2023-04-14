En etkili 100 kişi arasına girmişti! Haluk Levent Time dergisinin ödülünü reddetti! İşte sebebi.. Ünlü şarkıcı ve AHBAP derneği kurucusu Haluk Levent, Time Dergisi tarafından hazırlanan 2023'de dünyadaki en etkili 100 kişi listesine girdi. Haluk Levent verilecek olan ödülü almayı reddetti. İşte sebebi..

AHBAP derneği kurucusu olan ünlü şarkıcı Haluk Levent Time dergisi tarafından hazırlanan 2023 yılının etkili 100 kişisi arasında yer aldı.

Time dergisinin "En etkili 100 kişisi" listesine girmeyi başaran Haluk Levent ödülü almayı reddetti.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Haluk Levent ödülü neden kabul etmediğini açıkladı.

Twitter hesabından bir flood yayınlayan Haluk Levent şu ifadelere yer verdi;

"Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış.

Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü. Referans olan kişi,Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil.

Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları ,hükümet ,tüm muhalefet , belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize.

İçerik yazısını okumayanlar için bir bölüm : “Haluk Levent ismi de umudun, dakikaların ölümle yaşam arasındaki fark anlamına geldiği ve Türk hükümetinin son derece beceriksiz olduğunu kanıtladığı felaketin ardından Ahbap, sahada hayat kurtarmak için çalışmaya başladı bile.”

Haluk Levent'in bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Takipçileri ünlü sanatçının gönderisi altında övgü dolu yorumlarda bulundular..