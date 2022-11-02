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    En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi milyonları gözyaşlarına boğdu! Meğer babası...

    Gündüz kuşağının sevilen programlarından En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi, izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Ünlü isim, babasıyla yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...
    • 02.11.2022 - 09:14
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    En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi milyonları gözyaşlarına boğdu! Meğer babası...

    FOX TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle adından söz ettiren En Hamarat Benim programında yaşananlar duygu dolu anlar yaşattı.

    Programın sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta aynı apartmanda oturduğu komşularını yarışmaya sokmuştu.

    Uzun süredir Kadir Ezildi'nin komşusu olan Cemile Uçkun, ünlü sunucu hakkında anlattığı bir hikayeyle izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Kadir Ezildi kamera karşısında hüngür hüngür ağladı.

    Kadir Ezildi'nin uzun süredir komşusu olan Cemile Uçkun, ünlü sunucu hakkında anlattığı olayla herkesi şok etti. Kadir Ezildi daha fazla dayanamadı gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar…

    Ağır hastalık geçirdi

    Programda Kadir Ezildi'nin bir dönem ağır bir hastalık geçirdiğini söyleyen Uçkun, ünlü sunucunun 'Baba' diye sayıkladığını belirtti. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Cemile Uçkun, ''Kadir abi hastayken 'baba' diye sayıklamıştı. Biz bütün apartman ağlamıştık. Ne kadar umursamıyor gibi görünse de demek ki içinde baba hasreti var'' dedi

    “Can veriyordum koltukta…”

    Dış sesin ''Hastayken babanı rüyanda mı gördün?'' sorusuna cevap veren Kadir Ezildi şu ifadeleri kullandı:

    ''2020 yılında havale geçirdim. Çok ateşlendim. Kendimde değildim, nerede olduğumu bile bilmiyordum, halüsinasyonlar görüyordum. Sağolsunlar, bütün apartman benim başımda bekliyordu. İyi olmam için kuran okuyorlardı. Ben kendimden geçince herkes ağlamaya başladı. Can veriyordum koltukta ama ben hiç hatırlamıyorum. Bir an bana kapı çalıyor gibi geldi, 'Kapıya bakın, babam geldi' demişim. Herkes şırıl şırıl ağlamış''

    Kadir Ezildi babasıyla neden görüşmüyor?

    Kadir Ezildi, henüz çocukken anne ve babası şiddetli geçimsizlikten boşandı. Babasız büyüyen Kadir Ezildi, anne ve kardeşiyle birlikte yoksul yıllar geçirdi. Ayrılık sonrası babasını bir daha görmeyen ünlü sunucu, “Babamı hatırlamıyorum ve yaşattıkları yüzünden onu affetmiyorum” demişti.

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