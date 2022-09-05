En hırslı burçlar! Bu burçlardan korkun...

En hırslı burçlar! Bu burçlardan korkun...

Astroloji ile ilgilenenler burçlar hakkındaki her bilgiye sahip. Ancak ilgilenmeyen ve takip etmek isteyenler ise özellikle "hırs küpü" burçların hangileri olduğunu merak ediyor.

Astroloji alanı geniş olan ve burçlar hakkında bize bilgiler sunan bir ilimdir.Bazıları ilim bazıları bilim olarak tanımlar astrolojiyi..

Ancak son yıllarda herkesin ilgisini çektiği bir gerçek. Özellikle 2020 yılından itibaren yükselen bir değer olan astroloji, iş kolları arasına girmeye başladı.

Alanında uzman astrologlardan eğitim ve sertifika alanlar, bu alanda danışmanlık vermeye başladı. Doğum haritası açtıran ve burçlara dair detayları öğrenenler, her geçen gün bu alanda ilerliyor.

Bazı burçlar sevimlilik timsali olurken, bazı burçlar ise hırslarıyla ön plana çıkıyor.Ama her burç kendince özel ve biricik.

Burçlara dair detayları bilmek kişiyi tanıma konusunda size yardımcı olabilir.Çünkü birçok burç baskın özellikler gösterir.

Bu burçlardan bazıları "hırs küpü" olarak adlandırılır. Bu hırs küpü olan burçlara karşı ise bir tık dikkatli olmak gerekiyor.

Peki, Hangi burçlar hırs küpü? Hangi burçlara dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar...

Hırslı burçlar

OĞLAK

En çalışkan burçlardan olan Oğlaklar, hırsları ile ön plana çıkar. Bu burcun insanı işi konusunda oldukça hassastır.

Eğer biee şeyi kafasına koyduysa onu tüm hırsı ve çalışkanlığı ile yerine getirmek için çabalar.

Sistemlidir ve lüks yaşamayı sever. İyi para kazanmak ve iyi şartlarda yaşamak için mücadele eder.

BAŞAK

Her şeyi didik didik eden Başaklar... Bir konu hakkında istekli oldukları zaman hemen hırsa bürünebilirler.

Hırsları ile elde edemeyecekleri şey yoktur diyebiliriz. Detaycı ve analitik düşünen Başaklar, hırsları söz konusu olduğunda bir tık tehlikeli olabilir.

Başak burcuna "Yapamazsın" dediğiniz an, hırslı yüzü ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle söylediğiniz laflara dikkat etmenizde fayda var.

BOĞA

Zaman zaman tembel zaman zaman ise sabit fikirli olan Boğalar... Tembel olmaları sizi yanıltmasın.

Çünkü bir şeyi istedikleri zaman hırsla almak için mücadele ederler. Aslında çalışkan burçlardır. Ancak evde pineklemeyi biraz fazla seviyorlar diyebiliriz.

Bir şey Boğa burcuna cazip geldiyse ve elde etmek çiin hırsın devreye girmesi gerekiyorsa, bunu herkesten iyi yapacaktır.

ASLAN

Zoydağın ışıltı perileri, azimli savaşçıları! Aslan burcu bir şeyi istiyorsa, kenara çekilmeniz gerekir.

Gücü, azmi ve savaşçı yönüyle elde edene kadar çabalar. Hırsı çabası bitmesine rağmen sönmez.

Aksine hırsla yaptığı her işten başarılı ile çıktığı için, kazanmayı alışkanlık haline getirmiştir.

Liderliği ve ışıltısı ile başınızı döndürebileceği gibi, bunu hırsıyla da çok rahat yapabilir.