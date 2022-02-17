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    • En Son Babalar Duyar'ın Ceren Burger'i kendisinden bir tane daha doğurdu! Kızına ve son görüntüsüne bakın...

    En Son Babalar Duyar'ın Ceren Burger'i kendisinden bir tane daha doğurdu! Kızına ve son görüntüsüne bakın...

    En Son Babalar Duyar'da Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, son haliyle şaşırttı. Yıllar içinde bir hayli değiştiği görülen Azaklı, evlendi ve kısa süre sonra anne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 19:14
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    En Son Babalar Duyar'ın Ceren Burger'i kendisinden bir tane daha doğurdu! Kızına ve son görüntüsüne bakın...

    Eylül 2002'de TRT 1'de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar'ın senaryosunu Necmi Yapıcı, Murat Aras, Metin Açıkgöz, Birol Güven, Kenan Kuzan kaleme aldı.

    Dizinin yönetmen koltuğunda Sibel Kocataş ve Funda Karagöz otururken, başrollerini ise Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan paylaştı.

    Genç ve usta isimleri bir araya toplayan dizide çocuk oyuncu olan Jale Azaklı ise Ceren Burger karakterine hayat verdi.

    Sürekli burger yediği ve kilo aldığı için Ceren Burger lakabını alan Jale Azaklı, rolünün altından başarıyla kalktı.

    1994 yılında dünyaya gelen genç isim, En Son Babalar Duyar'ın sona ermesinin ardından ekranlardan çekildi.

    Bir daha oyunculuğa devam etmeyen ve yıllarca hayranları tarafından merak edilen Azaklı, evlendi ve anne oldu.

    JALE AZAKLI'NIN MİNİK AİLESİ

    En Son Babalar Duyar dizisinde Ceren'e hayat veren Jale Azaklı, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

    Şimdilerde 27 yaşında olan Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan genç isim, tarzını ise yıllar içinde değiştirdi.

    En Son Babalar Duyar ın Ceren Burger i kendisinden bir tane daha doğurdu! Kızına ve son görüntüsüne bakın... #1

    Bir çocuk sahibi Jale Azaklı, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Azaklı, hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor ve binlerce yorum alıyor.

    Oyuncunun son halini gören hayranları, "Yıllar sana yaramış" demeden geçmiyor.

    En Son Babalar Duyar ın Ceren Burger i kendisinden bir tane daha doğurdu! Kızına ve son görüntüsüne bakın... #2

    En Son Babalar Duyar ın Ceren Burger i kendisinden bir tane daha doğurdu! Kızına ve son görüntüsüne bakın... #3

    En Son Babalar Duyar ın Ceren Burger i kendisinden bir tane daha doğurdu! Kızına ve son görüntüsüne bakın... #4

    En Son Babalar Duyar ın Ceren Burger i kendisinden bir tane daha doğurdu! Kızına ve son görüntüsüne bakın... #5

    En Son Babalar Duyar ın Ceren Burger i kendisinden bir tane daha doğurdu! Kızına ve son görüntüsüne bakın... #6

    En Son Babalar Duyar ın Ceren Burger i kendisinden bir tane daha doğurdu! Kızına ve son görüntüsüne bakın... #7

    En Son Babalar Duyar ın Ceren Burger i kendisinden bir tane daha doğurdu! Kızına ve son görüntüsüne bakın... #8


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