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    En uzun gece! 21 Aralık 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    En uzun gecede TV karşısında olacak olan seyirciler, kanallara göz atıyor. İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 09:12
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    En uzun gece! 21 Aralık 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gününü TV izlemeden geçirmeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Bugün Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Fox TV gibi televizyon kanallarında birbirinden farklı içerikler yer alacak.

    Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    21 Aralık 2022 Çarşamba TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Mutfak Bahane
    • 16:00 Esra Erol’da
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Kuruluş Osman

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
    • 11:00 Üç Kız Kardeş
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Aşk ve Umut
    • 17:00 Hicran
    • 18:30 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 O Kız

     

    Star TV yayın akışı

    • 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    • 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Söz
    • 18:15 Star Ana Haber
    • 19:00 Toprak İle Fidan
    • 20:00 Çöp Adam

     

    Fox TV yayın akışı

    • 10:15 Ekonomi Arası
    • 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 12:45 En Hamarat Benim
    • 16:30 Hayatımın Şansı
    • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
    • 20:00 Hayatımın Şansı

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:45 Bu Toprağın Sesi
    • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    • 13:15 Yeşil Deniz
    • 15:45 Adını Sen Koy
    • 16:45 Seksenler
    • 19:00 Ana Haber
    • 19:55 İddiaların Aksine
    • 20:00 Kasaba Doktoru

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah
    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    • 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    • 18:45 Show Ana Haber
    • 20:00 Sipahi

     

    TV8 yayın akışı

    • 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    • 10:30 Yazgı
    • 11:45 Kadere Karşı
    • 13:00 Canım Annem
    • 14:00 Doya Doya Moda
    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    • 20:00 MasterChef Türkiye

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