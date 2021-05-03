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- Ender Balkır kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır'ın biyografisi ve albümleri..
Ender Balkır kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır'ın biyografisi ve albümleri..
- Haber Merkezi
- 03.05.2021 - 17:08
Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konuğu Ender Balkır, izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Pek çok dizi ve filmde türküleri kullanılan Ender Balkır kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? sorularına yanıt aranıyor.
Peki, Ender Balkır kimdir? İşte, Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır'ın hayatı...
ENDER BALKIR KİMDİR?
10 Şubat 1977 yılında Tunceli ilinin Mazgirt ilçesinde doğan Ender Balkır, doğduğu coğrafyanın tüm zenginliklerinden beslenmiştir. Babası ve dedesinden Harput türküleri dinleyerek büyüyen Balkır, 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü bitirmiş ve bir süre öğretmenlik yapmıştır.
Profesyonel olarak müzik yapmak amacıyla öğretmenlikten istifa eden Ender Balkır, 2007 yılında ilk albümü Ezim Ezim'i ve 2013 yılında ise ikinci albümü Ahir'i çıkartmıştır.
Ender Balkır, söylediği türkülerle Türkiye’nin önemli dizilerinin sesi olmuştur. ''Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Poyraz Karayel, Ustura Kemal, Düriyenin Güğümleri'' dizilerinde ve ''Düğün Dernek'' filminde söylediği türküler, hikayeleri daha dokunaklı kılmıştır.
Sesi, dizi severlerin yüreğinde sahneleri bütünleyen bir enstrümana dönüşen Balkır, TRT Müzik kanalında yaptığı müzik programının yanı sıra birçok TV programı ve radyoya konuk olmuştur. Ender Balkır, müzik hayatına sahne ve konser çalışmalarıyla devam etmektedi.r
ALBÜMLERİ
- Uzun Yol Türküleri, Vol. 1 2009
- Yola Yoldaş Olanlar 2010
- Ahir 2013
- Beyaz Giyme 2017
- Harput 2017
- Hayal Perdesi 2018
- Belkıs Akkale Ahde Vefa 2019
- Benim İçin Söylenenler 2020
- Neredesin Sen 2019
- Ruhumda Sızı 2019
- Yola Bakın Belki Gelen Babamdır 2019
- Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık 2020
POPÜLER ŞARKILARI
- Ahçik
- Al Almayı Daldan Al
- Aş Yedim Dilim Yandı
- Beyaz Giyme
- Ruhumda Sızı
- Eleşkirt Türküsü
- Neredesin Sen (Gülperi Dizi Şarkısı)
- Kar mı Yağmış Şu Harput’un Başına
- Yüksek Minarede Kandiller Yanar
- Yara Benden / Elezber Hoyrat
- Dostum Dostum
- Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
- Yüksek Minarede Kandiller Yanar