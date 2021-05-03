Ender Balkır kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır'ın biyografisi ve albümleri..

Ender Balkır kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır'ın biyografisi ve albümleri..

''Ruhumda Sızı'' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran başarılı sanatçı Ender Balkır, Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında yer alıyor. Peki, Ender Balkır kimdir?

Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konuğu Ender Balkır, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Pek çok dizi ve filmde türküleri kullanılan Ender Balkır kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Ender Balkır kimdir? İşte, Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır'ın hayatı...

ENDER BALKIR KİMDİR?

10 Şubat 1977 yılında Tunceli ilinin Mazgirt ilçesinde doğan Ender Balkır, doğduğu coğrafyanın tüm zenginliklerinden beslenmiştir. Babası ve dedesinden Harput türküleri dinleyerek büyüyen Balkır, 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü bitirmiş ve bir süre öğretmenlik yapmıştır.

Profesyonel olarak müzik yapmak amacıyla öğretmenlikten istifa eden Ender Balkır, 2007 yılında ilk albümü Ezim Ezim'i ve 2013 yılında ise ikinci albümü Ahir'i çıkartmıştır.

Ender Balkır, söylediği türkülerle Türkiye’nin önemli dizilerinin sesi olmuştur. ''Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Poyraz Karayel, Ustura Kemal, Düriyenin Güğümleri'' dizilerinde ve ''Düğün Dernek'' filminde söylediği türküler, hikayeleri daha dokunaklı kılmıştır.

Sesi, dizi severlerin yüreğinde sahneleri bütünleyen bir enstrümana dönüşen Balkır, TRT Müzik kanalında yaptığı müzik programının yanı sıra birçok TV programı ve radyoya konuk olmuştur. Ender Balkır, müzik hayatına sahne ve konser çalışmalarıyla devam etmektedi.r

ALBÜMLERİ

Uzun Yol Türküleri, Vol. 1 2009

Yola Yoldaş Olanlar 2010

Ahir 2013

Beyaz Giyme 2017

Harput 2017

Hayal Perdesi 2018

Belkıs Akkale Ahde Vefa 2019

Benim İçin Söylenenler 2020

Neredesin Sen 2019

Ruhumda Sızı 2019

Yola Bakın Belki Gelen Babamdır 2019

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık 2020

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