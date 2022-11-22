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Endoskopiye alınan hastanın midesinden çıkanlar korkuttu

Endoskopiye alınan hastanın midesinden çıkanlar korkuttu

Genç bir hastanın midesinden çıkan canlı, anestezisti bile korkuttu. Canlının yılan olduğunu düşünen de var, ‘tenya’ olabileceğini söyleyen de…