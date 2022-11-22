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    Endoskopiye alınan hastanın midesinden çıkanlar korkuttu

    Genç bir hastanın midesinden çıkan canlı, anestezisti bile korkuttu. Canlının yılan olduğunu düşünen de var, ‘tenya’ olabileceğini söyleyen de…
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:41
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    Endoskopiye alınan hastanın midesinden çıkanlar korkuttu

    Tıp dünyasındaki ilginç vakalara bir yenisi daha eklendi…

    Bir genç, midesinde yaşadığı sorun için ameliyat masasına yattı.

    Yılan mı tenya mı?

    Anestezi verilen gencin midesinden, endoskopik yöntemle hareket eden ve ‘yılan’ olduğunu iddia canlı varlık çıkarıldı.

    Görüntüdeki canlının, yılanın yanı sıra genellikle insan bağırsağına yerleşen "tenya" olarak da adlandırılan parazitik bir kurtçuk olabileceği de ifade edildi.

    Endoskopiye alınan hastanın midesinden çıkanlar korkuttu VİDEO

    “İlk defa böyle vaka görüyorum”

    Dehşete düşüren operasyonu, Mardin’deki Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli anestezi doktoru Dr. Hakan Akelma, sosyal medya hesabından paylaştı.

    Akelma, paylaşımına “Bunca yıllık anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil. Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın.” notunu düştü.

    Endoskopiye alınan hastanın midesinden çıkanlar korkuttu #1

    Endoskopiye alınan hastanın midesinden çıkanlar korkuttu #2


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