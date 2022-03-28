Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer seksi pozlarıyla yaktı geçti! 'Silikonlarını gözümüzün önünden çek'

Ünlü YouTube fenomeni Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Üçer'in seksi videosu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken binlerce beğeni aldı.

Ecenaz Üçer, bir süredir YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur ile aşk yaşıyordu.

Ancak bu ilişki pek uzun sürmemiş ve ikili, geçtiğimiz yılın Ocak ayında birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Enes Batur, karşı tarafa güveninin kırıldığını ve aralarında küslük oluştuğunu söylemişti.

1998 yılında dünyaya gelen Ecenaz Üçer, Aşkımızın Son Tekmesi, Kafalar Karışık gibi yapımlarda rol almış, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılmıştı.

Enes Batur ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Ecenaz Üçer, şimdilerde YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam içerikleriyle adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ecenaz Üçer, sık sık iddialı paylaşımlarıyla da magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Üçer, bu kez seksi videosuyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

SEKSİ VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer'in, göğüs dekolteli mini elbisesiyle çekildiği videosu adeta sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz sene göğüslerine silikon taktıran Üçer'in seksi videosu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

O videoya, ''Kızım düştüm be'', ''Mükemmelsin ya'', ''Siyah yakışmış'', ''Silikonlarını gözümüzün önünden çek'', ''Yaktın ortalığı'' tarzında yorumlar geldi.