Enes Batur'un eski sevgilisi mini elbisesiyle göz kamaştırdı!

Ünlü YouTube fenomeni Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer, sosyal medyadan paylaştığı pozuyla ortalığı yaktı.

1998 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Ecenaz Üçer, bir süredir YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur ile aşk yaşıyordu.

Ancak bu ilişki pek uzun sürmemiş ve ikili, geçtiğimiz yılın Ocak ayında birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Ecenaz Üçer, Aşkımızın Son Tekmesi, Kafalar Karışık gibi yapımlarda rol almış, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılmıştı.

Enes Batur ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Ecenaz Üçer, şimdilerde YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam içerikleriyle adından söz ettiriyor.

Üçer'in Instagram hesabında 1 milyon, YouTube'da 1.14 milyon takipçisi bulunuyor.

Göz kamaştırdı

Sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarla da gündem olan Ecenaz, son olarak mini elbisesiyle dikkat çekti.

Mini elbisesiyle poz veren fenomene, "Peri kızı gibisin", "Gözlerim kamaştı" gibi yorumlar geldi.