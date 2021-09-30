Engin Akyürek cephesinden bomba haber! Yeni dizisi 'Kaçış' bakın nerede yayınlanacak

Son olarak ''Sefirin Kızı'' dizisinde gösterdiği performansla bir kez daha kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Engin Akyürek'in yeni dizisi Kaçış'ın yayınlanacağı platform belli oldu.

''Sefirin Kızı'' dizisinde başrolü Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu ile paylaşan Engin Akyürek, dizi biter bitmez soluğu ''Yolun Açık Olsun'' filminin setinde almıştı.

Filmde Tolga Sarıtaş'la başrolü paylaşan Engin Akyürek, şimdilerde yepyeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Uluslararası oyuncularla kamera karşısına geçecek olan Akyürek'in yeni dizisinin adı ''Kaçış'' olarak duyurulmuştu.

DİSNEY PLUS'TA YAYINLANACAK

Bitsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını 03 Medya ile Same Film'in üstlendiği Kaçış dizisi, Türkiye pazarına giren dünyaca ünlü dijital platform Disney Plus için çekileceği öğrenildi.

Hazırlıkları devam eden ve Gaziantep ve Güneydoğu bölgesinde çekilecek olan dizi ile ilgili detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

15 Ekim'de başlayacak olan çekimler, 10 ile 12 hafta boyunca Gaziantep'te yapılacak ve projenin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

HİKAYESİ DE ENGİN AKYÜREK'E AİT

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturacağı dizinin hikayesini de Engin Akyürek kaleme aldı.

Senaryosunu Ali Doğançay'ın kaleme aldığı dizide yakışıklı oyuncu, Mehmet karakterine hayat verecek.

Rol arkadaşlarının kim olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak olan dizide Engin Akyürek, daha önce hiç izlemediğimiz bambaşka bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.