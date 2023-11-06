Engin Polat'ın eski mesleği bakın ne çıktı! Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, yıllar önce başka bir sektörde çalışıyordu.

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündeminde kaçakçılık ve bahis suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat yer alıyor.

Polatların gecekondudan zenginliğe ve parmaklıklar ardına uzanan hikayesi ise büyük merak konusu.

Dilan Polat, yaklaşık 5 yıl önce geçimini doğum fotoğrafçılığı ile sağlıyordu.

Kariyerine güzellik merkezi açarak devam eden Polat, kısa süre içerisinde işlerini büyüterek Türkiye'nin dört bir yanına güzellik merkezleri açmaya başladı.

Lise sıralarında tanıştığı sevgilisi Engin Polat ile 2007 yılında hayatını birleştiren fenomen Dilan Polat, milyonlarla oynamaya başladı.

Çiftin bu kadar sürede nasıl zengin olduğu sorgulanırken, gerçekler tek tek ortaya çıktı.

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlar gerekçesiyle soruşturma başlatılan ve tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin lüks yaşam sürmeden önceki halleri ortaya çıktı.

Engin Polat'ın eski mesleği de öğrenildi.

Dış cepheciydi

Mahalle sakini Mercan Demirtürk, "Biz Sezgin abinin elinde büyüdük. Bize abilik yapıyordu. Dilan Polat'ı gelin geldikten sonra burada görüyorduk elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken. Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi. Ama buradan taşındıktan sonra ne olduğuna dair fikrimiz yok. Kapının önünde sohbet ediyorduk. Kendilerine ait araçları vardı. Sezgin ağabey ticari taksi işiyle uğraşıyordu. Kiralık taksileri vardı. Nakliye işiyle uğraşıyordu. Öyle çok kötü durumda değillerdi.

Yaklaşık 4-5 sene önce Sezgin ağabeyler taşındı buradan. Engin ondan da 1-2 sene önce taşındı. Engin Bey dış cephe kaplaması yapıyordu. Askerden geldikten sonra dış cepheyle, inşaat işiyle uğraşıyordu" dedi.