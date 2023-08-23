Enis Arıkan ablasını paylaştı, her gören Ezgi Mola sandı! "Resmen ikiz" Ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın ablası Gamze Arıkan’ın Ezgi Mola ile olan benzerliği dikkat çekti.

ensonhaber.com Son olarak Camdaki Kız dizisiyle ekranlarda olan oyuncu Enis Arıkan, magazinin dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından gündelik yaşamına dair sık sık paylaşım yapan Arıkan, özel hayatıyla gündem oldu. Aile üyeleri ile de pozlarını yayınlayan Enis Arıkan'ın ablası beğeni topladı. Gamze Arıkan'ı görenler, öylece bakakaldı. Ezgi Mola sanıldı Instagram kullanıcıları tarafından "Ablanız Ezgi Mola'ya benziyor", "Nasıl güzelsiniz", "Ne kadar güzelsiniz", "Ezgi Mola sandım" yorumları yapıldı. İşte Enis Arıkan ve ablasından pozlar...