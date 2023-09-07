Eniştesiyle evlendi! Dilek Taşı'nın sesi Gülden Karaböcek'in son hali... Aynı isimli şarkıdan uyarlanan Dilek Taşı dizisi, Gülden Karaböcek'in gündeme taşıdı. Şimdilerde 69 yaşında olan ünlü ses sanatçısı, çalkantılı aşk hayatı ile dikkatleri çekti. Kardeşi Neşe Karaböcek'in boşandığı eşi ile evlenen Gülden Karaböcek, seçiminden dolayı hala eleştiriliyor.

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Kanal D ekranlarının yeni dizisi "Dilek Taşı", yayın macerasına başlıyor.

Başrollerinde Hazal Subaşı, Salih Bademci, Özge Özberk, Ozan Dolunay gibi isimlerin bulunduğu Dilek Taşı dizisi, milyonlara nostaljik anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

. 1980'li yılların çalkantılı döneminde geçen ve onurlu bir adamın eşi ve çocuğuyla birlikte ayakta kalma hikayesini anlatan dizi, "Dilek Taşı" şarkısıyla ekranlara geliyor.

"Gülmeyi unutan yaşlı gözlere, Mutluluktan haber ver dilek taşı" sözlerini seslendiren Gülden Karaböcek de bu vesileyle gündeme taşındı.

Gülden Karaböcek hakkındaki bilgiler yoğun bir şekilde araştırılırken, çalkantılı aşk hayatı da gözlerden kaçmadı.

Arabesk müziğin usta ismi Neşe Karaböcek, yıllar önce kardeşi Gülden Karaböcek’le sevda meselesi yüzünden küstü.

İşte Karaböcek kardeşlerin küslüğünün perde arkası...

Neşe Karaböcek, plakçı Atilla Alpsakarya’yla 1964’te evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. 1974’te boşandılar.

Atilla Alpsakarya, Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek’le aynı yıl evlendi. 9 yıl evli kalan ikili 1983’te de ayrıldılar.

Enişte-baldız evliliği

Atilla Alpsakarya'nın 1974'te Neşe Karaböcek'ten ayrılıp bir yıl sonra (12 Eylül 1975) baldızı Gülden Karaböcek'le evlenmesi uzun süre dönemin magazin basınını meşgul etti. Bu evlilik yüzünden Neşe ve Gülden Karaböcek kardeşlerin arası açıldı.

Kardeşi Gülden Karaböcek’in şimdi gelip af dilemesi halinde onu affedemeyeceğini söyleyen Neşe Karaböcek şöyle konuştu:

“Affetmek Allah’a mahsus! Ama benim içim kaldırmıyor açıkçası. Yüzüne bile bakamıyorum, bakmam.”

Neşe Karaböcek'in son hali

69 yaşındaki Gülden Karaböcek, geçtiğimiz günlerde bir çorbacıda sahne aldı.

Ünlü ses sanatçısının son hali, birçok yorum ve eleştiri aldı.