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    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 4. Bölüm

    Yorum özelliğini severek kullanan binlerce yorumcumuzun fikirlerini aktardığımız Yayınla Bunu Admin'in 4. Bölümü şimdi yayında...
    • 27.09.2022 - 18:41
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 19:33
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    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 4. Bölüm

    Manşetleri ve haber diliyle büyük bir kitlenin dikkatini çeken Ensonhaber'in bir diğer dikkat çeken kısmı ise yorumları.

    Gündeme konu olan başlıklara gelen on binlerce yorum, okurlarımızın yanı sıra editölerimizin dikkatinden de kaçmadı.

    4. Bölüm yayında

    Geçtiğimiz günlerde 3'üncü bölümü yayınlanan ve okurlarımız tarafından beğeniyle karşılanan Yayınla Bunu Admin'in 4. Bölümü de seyircinin beğenisine sunuldu.

    Ensonhaber Yorumlarını Okuduk: Yayınla Bunu Admin 4. Bölüm VİDEO

    Eski bölümleri izlemek için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz...

    Yayınla Bunu Admin 3. Bölüm

    Yayınla Bunu Admin 2. Bölüm

    Yayınla Bunu Admin - 1. Bölüm


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