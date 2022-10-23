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- Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 7. Bölüm
Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 7. Bölüm
Ensonhaber'e gelen binlerce yorumu seslendirdiğimiz, Yayınla Bunu Admin'in 7. Bölümü şimdi yayında...
- Haber Merkezi
- 23.10.2022 - 11:52
- Güncelleme : 23.10.2022 - 11:54
Manşetleri ve haber diliyle büyük bir kitlenin dikkatini çeken Ensonhaber'in bir diğer dikkat çeken kısmı ise yorumları.
Gündeme konu olan başlıklara gelen on binlerce yorum, okurlarımızın yanı sıra editölerimizin dikkatinden de kaçmadı.
7. Bölüm yayında
Geçtiğimiz günlerde 6'ncı bölümü yayınlanan ve okurlarımız tarafından beğeniyle karşılanan Yayınla Bunu Admin'in 7. Bölümü de seyircinin beğenisine sunuyoruz...