Entübe edilmişti! Metin Uca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yaşadığı sağlık sorunları ile zor günler geçiren Metin Uca hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Metin Uca? İşte merak edilenleri..

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Metin Uca geçen hafta Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca ameliyata alınmıştı.

Boyun şah damarının tıkanması nedeniyle ameliyat olan ve sağlık durumu iyiye gittiği için taburcu edilmesi planlanan Metin Uca, yeniden fenalaştı.

Ameliyatın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Metin Uca iyileştiğini ifade etmişti.

Metin Uca paylaşımında "Merhaba.. Hızla iyileşiyorum. Bu tabii eski bir fotoğraf. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle" ifadelerine yer vermişti.

Entübe edildi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Metin Uca, yeniden fenalaşınca operasyona alındı.

Metin Uca'nın menajeri, yaptığı açıklamada, sanatçının entübe edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Acil bir operasyona alındı" Yapılan açıklamada, "Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz." denildi.

Yaşanan olay sonrası Metin Uca hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Metin Uca? İşte merak edilenleri..

Metin Uca kimdir?

Metin Uca 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Metin Uca kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri almıştır.

Metin Uca 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavı ile muhabirlik yapmaya başladı. 1989 yılında TRT'ye katılan Uca ardından Kanal D, Show TV, ATV ve Star TV kanallarında muhabirlik ve programcılık yapmıştır.

Bir dönem CHP içinde etkin olarak siyasetle uğraşan Metin Uca 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Metin Uca, Star TV'de yayınlanmaya başlayan 'Passaparola' isimli yarışma programıyla büyük bir üne kavuştu. 9 sene süren "Passaparola" 740. bölümü ile ekranlara veda etmişti.

Tek kişilik gösterilere de çıkan Metin Uca aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Ayrıca Metin Uca'nın kaleme aldığı 3 kitap bulunmaktadır..