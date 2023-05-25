Enver Aysever'den akılalmaz iddia: VAR kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor Muhalif gazeteciler seçimlere kısa bir süre kala iddia yarışına girdi. Bunlardan en ilginç olanı ise Enver Aysever'den geldi. Aysever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın VAR'daki pozisyonlara müdahale ettiğini söyleyerek sosyal medyada viral oldu.

Enver Aysever sosyal medyadan yaptığı canlı yayında ilginç bir iddiada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Süper Lig'i takip ettiğini söyleyen Enver Aysever, bunun üzerinden bir algı operasyonu başlattı.

"Hakemlerin yeteneksizliği değil, Erdoğan'ın kararı..."

İlginç iddialarına bir yenisini ekleyen gazeteci şöyle konuştu:

"Televizyonda bir gün itirafta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ofsayt ve penaltı kararları konularında VAR kararlarını izliyormuş. Hani garibim hakemler 4-5 dakika bekliyor ya, işte orada saraya bağlanıyorlar, saray izliyor ve karar veriyor. Ondan sonra dönüyor hakemler karar veriyor. Yani hakemlerin beklemesinin sebebi yeteneksiz olmalarından değil."

"Laptop getiriyorlar, izliyor"

Aysever'in akılalmaz iddiası bununla da sınırlı kalmadı.

"Galiba önüne bir laptop getiriyorlar, 'Sayın Cumhurbaşkanım maçta bir ofsayt ya da penaltı pozisyonu var karar veremediler' mi diyorlar. Sayın Erdoğan ofsayt konusunda kararlı olduğu için bu ofsayt bu değil diyordur."

VAR sistemi nedir?

Video yardımcı hakem (İngilizce: Video Assistant Referee: VAR), karşılaşma sırasında hakemi tereddütte bırakan ya da oyuncuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyonda, hakemin ekran başında pozisyonların tekrarını izleyen diğer hakemlerle kulaklık aracılığıyla iletişim kurduğu ve onlardan gelen bilgiye göre karar verdiği bir sistem olarak tanımlanabilir. VAR sistemi 2018 yılında resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.