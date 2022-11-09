Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Behzat Ç.'nin yayın tarihi ve kanalı...

Behzat Ç. izleyicilerinin merakla beklediği yeni sezona dair bilgiler netleşti. Dizinin yıldızı Erdal Beşikçioğlu, yayın tarihini sevenleriyle paylaştı.

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolü üstlendiği Behzat Ç. dizisi, geri dönüyor.

105 bölümlük ekran macerasını 2019 yılında tamamlayan ve dijital platforma geçen Behzat Ç. dizisi, yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda diziye dair açıklamalarda bulunan Erdal Beşikçioğlu'ndan bir müjde daha geldi.

Yeni adıyla "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" ne zaman başlayacak sorusu ise cevap buldu.

Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından esinlenerek hazırlanan Behzat Ç., kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Fatih Artman, Berkan Şal'dır. Ana kadrodaki diğer oyuncular ise Berke Üzrek, Seda Bakan gibi isimleri ağırladı.

Yenilenen kadrosuyla ekranlarda olması beklenen Behzat Ç hakkındaki detaylar ise merak konusu.

Peki Behzat Ç ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte yayın tarihi ve kanalı..

Behzat Ç. yayın tarihi ve kanalı

BluTV'nin yeni dizisi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi' yeni bölümleriyle 6 Aralık 2022 günü BluTV'de yayınlanacak.

10 bölüm olacak 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' dizisi, ilk kez 2010 yılında ekranlara gelen 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi' dizisinin 5'inci sezonu olacak.