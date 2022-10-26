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    Eren Vurdem'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer O Ses Türkiye'de...

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Azamet'i Eren Vurdem, hayranlarını şoke etti. Ünlü oyuncunun sevgilisi tanıdık çıktı. Meğer O Ses Türkiye'den tanıdığımız birimiymiş. İşte Eren Vurdem'in sevgilisi...
    • 26.10.2022 - 11:50
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    Eren Vurdem'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer O Ses Türkiye'de...

    ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam ile izleyici karşısına çıkan Eren Vurdem, özel hayatıyla gündeme geldi.

    Ünlü oyuncu Eren Vurdem, 34 yaşında ve aslen Konyalı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ında eğitimini tamamlayan ünlü oyuncu, 2009 yılında yayınlanan Hesaplaşma dizisiyle sektöre adım attı.

    Şefkat Tepe, Şubat, Arka Sokaklar, İnadına Aşk, Söz, Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda oynayan Eren Vurdem, şimdilerde ise Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Azamet' karakterini canlandırıyor.

    Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Eren Vurdem'in sevgilisi merak konusu oldu.

    Ünlü oyuncunun sevgilisi meğer herkesin tanıdığı biriymiş. Güzel müzisyen O Ses Türkiye'den çıktı. İşte Eren Vurdem'in sevgilisi...

    Sevgilisi O Ses Türkiye'den çıktı

    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Azamet'i Eren Vurdem'in sevgilisi ortaya çıktı. Özel hayatıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun sevgilisi görenleri şaşkına çevirdi.

    Meğer ünlü oyuncunun sevgilisi Derya Yıldırım, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

    O dönem jüri üyelerinden Hadise, güzel müzisyene "Maşallah, ne güzel bacakların" sözleriyle iltifat etmişti. İşte Eren Vurdem'in sevgilisi...

    Eren Vurdem in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer O Ses Türkiye de... #1

    Derya Yıldırım kimdir?

    Eren Vurdem ile aşk yaşayan Derya Yıldırım yıllar önce Fransa'da yayınlanan O Ses yarışmasına katılmıştı.

    Eren Vurdem in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer O Ses Türkiye de... #2

    Fransa'da kimsenin dönmediği Derya Yıldırım, 2023 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

    Eren Vurdem in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer O Ses Türkiye de... #3

    Sosyal medya hesabında 30 bin takipçisi bulunan Derya Yıldırım, müzisyenlik yapıyor.

    Eren Vurdem in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer O Ses Türkiye de... #4

    Ayrıca 1990'da Fransa'da doğan Derya Yıldırım, dünyaca ünlü sanatçılar Garou ve Zazie'den de ders almış.

    Eren Vurdem in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer O Ses Türkiye de... #5

    Eren Vurdem in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer O Ses Türkiye de... #6


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