Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ı buluşturan Suçlu sete çıktı! İşte oyuncu kadrosu

Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ı buluşturan Suçlu sete çıktı! İşte oyuncu kadrosu

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, başrolünde Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın yer aldığı kod adı "Suçlu" dizisi sete çıktı. İşte Suçlu dizisinin oyuncu kadrosu...

Geçen sezon Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Sadi karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Erkan Petekkaya, Star TV'nin yeni dizisi kod adı Suçlu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini ve proje tasarımcılığını Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın kaleme aldığı dizinin kadın başrolüne Nehir Erdoğan hayat veriyor.

SUÇLU'NUN OYUNCU KADROSU

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan ve Erkan Petekkaya'nın yanı sıra; Serkan Altunorak, Aslıhan Kapanşahin, Atakan Hoşgören, Ali Önsöz, Gökçe Yanardağ, Emin Olcay, Ayçin İnci ve Hivda Zizan Alp yer alıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Nehir Erdoğan, cinayet haberlerinin peşine düşen ünlü televizyoncu Elif'i, Serkan Altunorak Elif'in avukat eşi Erdem'i, Aslıhan Kapanşahin Elif'in kızı Duru'yu, Atakan Hoşgören Elif'in oğlu Umut'a hayat veriyor.

Dizide garson Ayşe'nin ölüm olayının bir numaralı zanlısı olan Bora'yı Ali Önsöz oynarken Bora'nın annesine ise Gökçe Yanardağ canlandırıyor.

Erkan Petekkaya dizide komiser Ömer'e, Ömer'in babasına usta oyuncu Emin Olcay, Ömer'in eşine ise Ayçin İnci hayat veriyor. Son olarak Sefirin Kızı'nda seyirciyle buluşan Hivda Zizan Alp de polis Naz'ı canlandırıyor.