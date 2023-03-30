Erkan Petekkaya'nın yetiştirme yurdundaki anısı duygulandırdı: 'Babam korkuyordu, bakamadı, mecbur kaldı' Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, YouTube'da yayınlanan Katarsis programının yeni bölüm konuğu oldu. Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a küçüklük anılarını anlatan ismin yetiştirme yurdundaki anıları duygulandırdı.

Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Paramparça, Kırmızı Oda ve O Kız gibi pek çok dizide rol aldığı bilinen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, YouTube'da yayınlanan Katarsis programının konuğu oldu. Ünlü oyuncu küçüklük zamanlarında unutamadığı bir anısını uzman psikolog Gökhan Çınar ile paylaştı.

Erkan Petekkaya yetiştirme yurdundaki anısıyla duygulandırdı

Çocukluğunda unutamadığı bir anısını Çınar'a anlatan Petekkaya "Benim annemle babam ben küçükken 6 yaşındayken bir süre ayrı kaldılar. Annem Ankara'ya gitti, ben babamla İstanbul'da kaldım." dedi. Babasının bir süre ona bakamadığını ve mecbur kaldığını söyleyen isim "Korkuyordu, bakamadı. Beni yetiştirme yurduna verdi." dedi.

"Aldılar beni götürdüler Bakırköy Akıl Hastanesi'ne"

Yetiştirme yurdunda yaşadığı sakatlıktan da bahseden Petekkaya, "Sonra yetiştirme yurdunda bir kız vardı, onu salıncakla sallıyordum ben. Sallarken kafama geldi. Aldılar beni götürdüler Bakırköy Akıl Hastanesi'ne. Orda diktiler burayı." dedi.

Babasının yurtta kaldığı süre boyunca her akşam gelip ziyaret ettiğini anlatan Petekkaya, sonrasında babasının yurttan onu alıp eve götürdüğünü söyledi.