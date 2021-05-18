Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi nerede çekildi? Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu ve oyuncuları..

Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi nerede çekildi? Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu ve oyuncuları..

Türk sinemasının yetenekli oyuncularının yer aldığı Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi, bu akşam Show TV'de izleyicilerle buluşacak. Peki Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu ne, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in oturduğu, senaryosunu Yavuz Turgul'un kaleme aldığı Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi, bu akşam saat 22.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen'in yer aldığı 1979 yapımı komedi türündeki Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin konusu ve oyuncuları merak edilenler arasında yer alıyor.

Film, kan davası yüzünden sevdiği kızın babasını öldürmeye zorlanan Bilo'nun hikayesini işliyor.

Peki, Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu ve oyuncu kadrosu...

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO NEREDE ÇEKİLDİ? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi, İstanbul Çatalca'da çekilmiştir. Filmin yapımcılığını Ertem Eğilmez ve Nahit Ataman beraber üstlenmiştir. Senaryosu Yavuz Turgul tarafından aleme alınan filmin yönetmen koltuğunda ise Ertem Eğilmez oturmaktadır.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU NEDİR?

Filmin esas karakteri olan ve İlyas Salman'ın hayat verdiği Bilo, Cano isimli bir kıza aşıktır. Fakat köyün ağası Maho Ağa da Cano'ya göz koymuştur.

Cano'nun babası Memo, Bilo'nun babasını öldürdüğü için yıllardır hapistedir. Hapisten çıkıp köye dönmesi üzerine büyün köylüler ve Maho Ağa Bilo'ya Memo'yu vurması için baskı yapar.

Bilo sevdiği kızın babasını öldürmek için bir karar vermek zorundadır ve bu kararın sonunda eşkiyalığa soyunur. Şivan ve Hüso ile dağa çıkan Bilo, eşkiyalık deneyiminden ziyade talihsiz ve komik maceralarla karşı karşıya kalır.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCULARI