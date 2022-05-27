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    Erşan Kuneri, Yeşilçam'dan çıktı

    Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin tıpatıp benzediği karakter, bir Türk sinemasında ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 12:10
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    Erşan Kuneri, Yeşilçam'dan çıktı

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hem senaryosunu yazdığı hem de rol aldığı Erşan Kuneri, izleyici tarafından beğenildi.

    8 bölümlük kara komedi dizisi Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimleri buluşturdu.

    Netflix'te üst sıralara yükselen diziye dair seyircilerin en merak ettiği konu ise Erşan Kuneri karakterinin gerçekte kim olduğu oldu.

    "Dev Kanı"ndan esinlendi

    Başrollerinde Cüneyt Arkın, Leyla Somer ve Erol Taş'ın yer aldığı, 1984 yapımı Dev Kanı filmindeki bir karakterin tıpatıp Erşan Kuneri'ye benzediği ortaya çıktı.

    Aydın Haberdar'ın canlandırdığı saçı saçlı,, güneş gözlüklü karakter, tip olarak Erşan Kuneri'ye benzetildi.

    Sosyal medyada, Cem Yılmaz'ın bu karakterden esinlendiği yorumları yapıldı.

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    Erşan Kuneri, Yeşilçam dan çıktı #2

    Erşan Kuneri, Yeşilçam dan çıktı #3

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