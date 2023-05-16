Ersan Şen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi Sözcü TV canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren Hukukçu Ersan Şen, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini inandıramadığını söyledi..

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Türkiye tarihi seçim sürecinde ikinci tura gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartını hiçbir adayın karşılamaması sonrası 28 Mayıs'ta sandıklar bir kez daha kurulacak.

İlk turda ise muhalefetin açık ara geride kaldığı tabloda büyük bir hayal kırıklığı var.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Sözcü TV canlı yayınına konuk olan Hukukçu Ersan Şen, canlı yayında seçimi değerlendirdi..

Ersan Şen, Kandil'den HDP'den ABD'den gelen Millet İttifakı'na destek mesajları ve Muharrem İnce'nin adaylık çekilme sürecini göz önüne alındığında Kılıçdaroğlu'nun güven vermediğini savundu.

"Kılıçaroğlu'na oy vermedim"

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Ersan Şen, şu ifadeleri kullandı: