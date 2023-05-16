Türkiye tarihi seçim sürecinde ikinci tura gidiyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartını hiçbir adayın karşılamaması sonrası 28 Mayıs'ta sandıklar bir kez daha kurulacak.
İlk turda ise muhalefetin açık ara geride kaldığı tabloda büyük bir hayal kırıklığı var.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Sözcü TV canlı yayınına konuk olan Hukukçu Ersan Şen, canlı yayında seçimi değerlendirdi..
Ersan Şen, Kandil'den HDP'den ABD'den gelen Millet İttifakı'na destek mesajları ve Muharrem İnce'nin adaylık çekilme sürecini göz önüne alındığında Kılıçdaroğlu'nun güven vermediğini savundu.
"Kılıçaroğlu'na oy vermedim"
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Ersan Şen, şu ifadeleri kullandı:
HDP’den Kandil’den acayip açıklamalar ve destekler, Amerika’dan birilerinin hesaplarından yoğun destekler. İnce’nin başına gelenler.. Bunlara baktığınızda siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız.
Beni ikna edemedin kardeşim sınıfta kaldın. Ben vermedim! Sen benden alamazsan kimden alacaksın.