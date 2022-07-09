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    Ersin Korkut'tan bomba Survivor itirafı! 'Acun Ilıcalı ile anlaşamadım'

    Ünlü oyuncu Ersin Korkut Survivor All Star 2022 itirafında bulundu.İşte o itiraf..
    • 09.07.2022 - 13:00
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    Ersin Korkut'tan bomba Survivor itirafı! 'Acun Ilıcalı ile anlaşamadım'

    Çok Güzel Hareketler programıyla tanınan ve birçok dizi ve filmde rol alan Ersin Korkut 2020 yılında Survivor yarışmasında mücadele etmişti.

    Ersin Korkut'tan bomba bir Survivor itirafı geldi.İlk katıldığı Survivor'da beklenenin üzerinde bir performans sergileyen ve büyük kitlelere ulaşan Ersin Korkut gündem olacak bir açıklama yaptı.

    Ersin Korkut tan bomba Survivor itirafı! Acun Ilıcalı ile anlaşamadım #1

    Ersin Korkut, Haberler'e verdiği bir röportajda samimi açıklamalar yaptı.

    Survivor All Star 2022 kadrosunda neden yer almadığı sorulan Ersin Korkut "All Star için teklif geldi ve 2 kere görüşmeye gittim. Benim yarıştığım Mert, Aycan ve diğerleri Acun Ilıcalı ile anlaşırken bir tek ben anlaşamadım. İkinci kez katılmak hiç aklımda yoktu ama diğer arkadaşlarım katılınca ben de düşündüm ama olmadı" ifadelerini kullandı.


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