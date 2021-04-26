Ertuğ Koruyan kimdir? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan'ın biyografisi..

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından Ertuğ Koruyan hakkında bilgiler merak edildi. Peki Ertuğ Koruyan kimdir?

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan, evinde kalp krizi geçirdi.

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen 75 yaşındaki Koruyan, yolda hayatını kaybetti.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Koruyan'ın ölümünü sosyal medya hesabından duyuran Oyuncular Sendikası, paylaşımında şıu ifadelere yer verdi:

"Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağ olsun."

Koruyan'ın cenazesi, Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda yakınlarının katılımıyla kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Onlarca dizi ve sinema filmlerinde kamera karşısına geçen usta sanatçı Ertuğ Koruyan'ın hayatı, vefatının ardından gündeme geldi.

Peki, Ertuğ Koruyan kimdir? İşte, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan'ın biyografisi...

ERTUĞ KORUYAN KİMDİR?

20 Mayıs 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sanatçı Ertuğ Koruyan, Serhan Koruyan’la evlidir. Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan Koruyan, onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştır.

Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera kamera karşısına geçen Koruyan, Bodrum'da da sanat çalışmalarına destek vermiştir.

Usta oyuncu; 'Perili Ev', 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Cümbüşiye', 'Mesela Dedik', 'Perihan Abla', 'Güler Misin Ağlar Mısın' isimli televizyon dizilerinin yanı sıra 'Vay Başıma Gelenler', 'Köşe Kapmaca', 'Doktor' ve 'Köyden İndim Şehre' isimli sinema filmlerinde rol almıştır.