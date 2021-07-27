Esaretin Bedeli konusu nedir, oyuncuları kimler? Esaretin Bedeli IMDB puanı

Dram türündeki Esaretin Bedeli filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki Esaretin Bedeli konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Esaretin Bedeli filmi hakkında merak edilenler...

Orijinal adı ''The Shawshank Redemption'' olan Esaretin Bedeli filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından film severlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Frank Darabont'ın oturduğu, senaristliğini Frank Darabont ile Stephen King'in üstlendiği Esaretin Bedeli filminin kadrosunda; Morgan Freeman, Tim Robbins, Bob Gunton gibi isimler yer alıyor.

Türkiye'de 10 Mart 1995 tarihinde vizyona giren ve dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan filmi yayın akışında görenler, ''Esaretin Bedeli konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi gerçek mi?'' gibi sorulara yanıt arıyor.

Pek çok dalda ödül alan 1995 yapımı kült yapımın IMDB puanı ve kaç ödül aldığı merak ediliyor.

Peki Esaretin Bedeli konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Esaretin Bedeli konusu, oyuncuları ve film hakkında merak edilenler...

ESARETİN BEDELİ KONUSU

Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Andy Dufresne, genç ve başarılı bir bankerdir. Kendisini aldatan eşini ve sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır.

Shawsank Hapishanesi'nde dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy yine de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar ardında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Red Andy'nin bu çabalarına ortak olur.

ESARETİN BEDELİ NEREDEN ESİNLENDİ, HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Esaretin Bedeli, Stephen King'in Different Seasons kitabındaki kısa bir hikayeden uyarlanmıştır.

ESARETİN BEDELİ OYUNCULARI

Tim Robbins - Andy Dufresne: Eşini ve onun sevgilisini öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış bir bankacı.

Morgan Freeman - Ellis Boyd "Red" Redding: Andy ile arkadaş olan bir hapishane kaçakçısı.

Bob Gunton - Warden Samuel Norton: Shawshank hapishanesinin müdürü.

William Sadler - Heywood: Red'in uzun süredir hapis yatan hükümlülerden oluşan grubunun bir üyesi.

Clancy Brown - Capt. Byron Hadley: Hapishane gardiyanlarının lideri.

Gil Bellows - Tommy Williams: 1965'te bir hırsızlıktan dolayı hapse giren genç hükümlü.

Mark Rolston - Bogs Diamond

James Whitmore - Brooks Hatlen: 1900'lerin başından beri hapis yatan yaşlı bir hapishane kütüphanecisi.

Jeffrey DeMunn

Larry Brandenburg

Neil Giuntoli

Brian Libby

David Proval

Joseph Ragno

Jude Ciccolella

Paul McCrane

Renee Blaine

Scott Mann

John Horton

Gordon Greene

Alfonso Freeman

V.J. Foster

THE SHAWSHANK REDEMPTION IMDB PUANI

Esaretin Bedeli filmi, IMBD Top 250 sıralaması içerisinde 9.2 puan alarak en yüksek IMDB puanına sahip film unvanını kazanmıştır. Bu film IMDB sitesinde 1.748.010'dan fazla oy ile 10 üzerinden 9.2 puan almıştır.

KAÇ ÖDÜL ALDI?

1997 yılında Esaretin Bedeli 7 dalda Oscar Ödülleri için aday gösterilmesine rağmen Oscar alamamıştır.

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