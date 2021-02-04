Esat Yontunç kimdir, kaç yaşında? Esat Yontunç ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Esat Yontunç kimdir, kaç yaşında? Esat Yontunç ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Acun Ilıcalı'ya en yakın isimlerden biri olan ve Acun Medya'nın demirbaşlarından Esat Yontunç kimdir, ne iş yapıyor merak ediliyor.. Peki Esat Yontunç kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Televizyon dünyasının arka planda olan isimlerinden Esat Yontunç kariyerine aslında Acun Firarda ile başladı.

Çocukluk arkadaşı Acun ile yollarını hiç ayırmayan Yontunç, Acun Medya'da da önemli işlere imza attı.

Özel hayatına dair bilgilerin merak edildiği Esat Yontunç, magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Peki Esat Yontunç kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte merak edilenler..

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 6 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Orta ve lise öğretimini Moda Koleji'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu.

1990 senesinde Acun Ilıcalı’nın ebeveynleri bir trafik kazasında hayatını kaybedince, bir sene boyunca Esat Yontunç’un evinde kalmıştır.

Esat Yontunç, 2002 senesinde yayınlanan “Acun Firarda” isimli programda televizyon kariyerine başladı.

Acun Ilıcalı’nın “Acun Medya” şirketinde de ortak olarak çalışmaktadır.

ACUN MEDYA'NIN DEMİRBAŞI

“Acun Firarda” zamanında Acun'un kameramanlığını yapan Esat Yontunç şimdilerde Acun Ilıcalı'nın yanında yapımcı olarak görev alıyor.

TV 8 alındıktan sonrada alınmadan öncede hep karar verici noktada oldu. Survivor başta olmak üzere Fear Factor, Varmısın Yokmusun, O ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Rising Star Türkiye gibi programların arka planında oldu.

Esat Yontunç, 01 Mayıs 2016 tarihinde Survivor 2016 birleşme partisinde yapılacak eğlencede düzenlenen “Ünlüler-Gönüllüler Ses Yarışması”nda Oğuzhan Koç ve Seda Bakan ile birlikte jüri olarak ilk defa kamera önünde göründü.

Esat Yontunç, modacı Hande Gülşen ile 24 Ağustos 2017 tarihinde evlendiler

ACUN ILICALI'NIN EN GÜVENDİĞİ DOSTU

Acun Ilıcalı, ailesi vefat ettikten sonra Esat Yontunç’un evinde kalırken sıcak sevmediği için camı açarak yattığını ve arkadaşının yorganın altında verdiği yaşam mücadelesini katıldığı 3 Adam programında anlatmıştı.