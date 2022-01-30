Eşcinsel iddiaları vardı! Aşk 101'in Osman'ı Selahattin Paşalı'nın sevgilisi Lara Tümer ile pozları...

Eşcinsel iddiaları vardı! Aşk 101'in Osman'ı Selahattin Paşalı'nın sevgilisi Lara Tümer ile pozları...

'Kalp Atışı', 'Leke' ve 'Aşk 101' dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile evlilik hazırlığında. İddiaya göre, Tümer 4 aylık hamile...

Son olarak Netflix adlı platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde Osman karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer'in hamile olduğu iddiası ile gündemde.

2 yıla yakın bir süredir birlikte olan çift, bebek bekliyor...

31 yaşındaki Paşalı'nın sevgilisinin güzelliği ve fitliği, kısa sürede oyuncunun hayranlarının dikkatini çekti.

Çiftin sevenleri paylaştıkları fotoğrafların Tümer'i ünlü manken Barbara Palvin’e benzeterek "yerli barbara" yorumları yapıyor.

HAMİLE İDDİASI

2.sayfa'nın iddiasına göre; Lara Tümer'in 4 aylık hamile olduğu ve evlilik hazırlıklarına başladıkları öğrenildi. Çiftten habere ilişkin henüz bir doğrulama gelmedi.