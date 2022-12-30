8 YILDIR KOMADAYDI! Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Eşi son durumunu açıkladı!

8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlere eşinden cevap geldi.

2014 yılında spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 8 yıldır tedavi görüyor.

Zaman zaman sağlık durumu hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Kenan Işık son günlerde yeni bir haber ile gündeme gelmişti.

İddiaya göre Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'ın "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dediği iddia edilmişti.

Sosyal medyada uzun düre konuşulan bu iddia sonrası Kenan Işık'ın eşi yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

Eşi iddiaları yalanladı

Sosyal medyada çıkan bu haber sonrası Kenan Işık'ın eşi Beril Işık bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Beril Işık eşinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Beril Işık, "Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok" ifadelerine yer verdi.