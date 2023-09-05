Haberler



Medya



Eşi güzelliğiyle büyüledi.. Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin'in balayı pozu beğeni topladı! Abone Olun

Eşi güzelliğiyle büyüledi.. Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin'in balayı pozu beğeni topladı! Güldür Güldür'de canlandırdığı Mesut karakteri ile hafızalarda yer edinen oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu ve eşi balayı için İtalya'yı tercih etti.

ensonhaber.com Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu Uğur Bilgin geçen haziran ayında Sapanca'da nişanlandığı İrem Uslu'yla nikah masasına oturdu. 24 Temmuz 1980 yılında dünyaya gelen 42 yaşındaki Uğur Bilgin'i düğünde oyuncu arkadaşları yanlız bırakmadı. Uğur Bilgin'in doğallığı ve güzelliğiyle dikkat çeken eşi ise kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Düğünün ardından balayı için İtalya'ya giden çiftin balayı pozları takipiçlerinden tam not aldı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile beğeni topladı. Eşi ile ile bir karesini paylaşan Uğur Bilgin o pozu büyük ilgi gördü. İşte Uğur Bilgin ve eşinin balayı pozu..

Google News

Abone Ol