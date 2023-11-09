Eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i bakın kimle evliymiş.. Usta oyuncu Şevket Altuğ'un eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 80 yaşındaki usta oyuncunun 52 yıllık eşi..

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Yedi Bela Hüsnü filminde canlandırdığı Cemal karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un hayatı merak ediliyor.

Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile tanınan usta oyuncunun eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

1943 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Altuğ, ilkokuldan itibaren öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nden 1960 yılında mezun oldu. Şevket Altuğ aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvarında dört sene eğitim gördü.

Tiyatro hayatına 1962 yılında başlayan Şevket Altuğ 1975 yılından itibaren sinema ve televizyon filmlerinde oyunculuk yaptı.

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Şevket Altuğ'un 52 yıl önce evlendiği eşinin öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte, 2003 yılında oyunculuğu bırakan Şevket Altuğ'un eşi..

Eşi de ünlü çıktı

Şevket Altuğ'un Süt Kardeşler filminin yıldızlarından olan Jale Altuğ ile 52 yıl önce evlendiği ortaya çıktı.

Jale Altuğ, Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi olan Afife karakterini canlandırmıştır.

1971 yılında evlenen çiftin, Kezban ve Kerem adında iki çocukları bulunuyor.