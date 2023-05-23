Eşinin arkadaşıyla kaçan Aybüke intihar mı etti? "Ölümümüzden Esra Erol sorumludur" Esra Erol’da programına katılan Tuncay, eşinin kendisini yakın arkadaşıyla terk ettiğini söyledi. Eşi Aybüke, sevgilisi Eray ile birlikte canlı yayına katıldı. İzleyiciler tarafından büyük tepki çeken Aybüke, Esra Erol’u “Ölümümüzden Esra Erol sorumludur” diyerek suçladı.

Nadir görülen bir hastalıkla uğraşan Tuncay, eşi Aybüke’nin arkadaşıyla kaçtığını iddia ederek Esra Erol’a başvurdu.

Tuncay, 2022 yılında halı yıkamacı Eray isimli çalışan ile arkadaş olmuş. O esnada Aybüke ve Eray ilişki yaşamaya başlamış.

Daha sonra Aybüke, sevgilisi Eray ile el ele canlı yayına katıldı. “Ben zaten Tuncay’dan boşanacaktım.” Diyerek izleyicileri şaşkına çevirdi.

İzleyici tarafından büyük tepki çeken Aybüke, geçtiğimiz gün sevgilisi Eray ile bir video paylaştı. Videoda söylediği sözler ağızları açık bıraktı.

Aybüke, paylaştığı videoda, “Esra Erol ve Turkuvaz Medya beni zorla yayına çıkarttı. Beni kötü tanıdınız çünkü onlar beni kötü tanıttı. Tek taraflı yayın yaptılar. Tuncay hasta, bunu kabul ediyorum. Benim tek yanlışım boşanmadan ilişki yaşamamdı. Maddi manevi çökmüş durumdayım.” dedi.

Ardından “Ölümümüzden Esra Erol sorumludur” diyerek yaptığı açıklama akıllara durgunluk getirdi. İşte Aybüke’nin o sözleri…

"Para karşılığında yayına çıkardılar"

Aybüke, yayınladığı videoda şu sözlere yer verdi:

Tuncay'ı iyi bizi kötü gösteriyorlar. Ben ne desem beni anlamayacaksınız. Ben Aybüke Bekten, Tuncay Bekten'in eşi. Yanımda da Eray Şahin var. ATV, Turkuvaz Medya ve Esra Erol bizi zorla yayına çıkarttılar. Para karşılığında zorla yayına çıkartıp el ele tutuşturdular. Biz ölünce haber alırsınız. Ölümümüzden ATV, Turkuvaz Medya ve Esra Erol sorumludur.

Aybüke'nin bu sözleri akıllara intihar şüphesini getirse de henüz bir açıklama gelmedi.