Eşinin isteğini almadı, başına neler geldi! Sosyal medyada paylaştı: İşte kocamın hazin sonu... Kendisine robot süpürge almadığı için kocasına iş yaptıran bir kadın, o anları kameraya alıp paylaştı.

Son zamanlarda oldukça popüler olan ev aletlerinden birisi de robot süpürgeler oldu.

Büyük bir kolaylık sağlayan robot süpürge, tüm evi kendi başına temizleyebiliyor. Böylece özellikle ev hanımlarının iş yükünü azaltmış oluyor.

Tabii, alan var alamayan var...

Kendisine robot süpürge almayan kocasına iş yaptırarak videoya çeken bir kadın sosyal medyanın gündemine oturdu.

Evi gırgırla süpürttü

Eşine gırgırla yerleri süpürten kadın "Karısına robot süpürge almayan adamın hazin sonu buyrun işte arkadaşlarım... Arkadaşlar buyrun hayırlı ve uğurlu olsun bana..." diyerek videoya çekti.

O anları paylaşan eş, hem güldürdü hem tepki topladı.