Eşinin öyle bir yerini övdü ki duyan şok oldu! Dilan Polat'tan eşine şaşırtan övgü.. Ünlü sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat sosyal medya hesabından eşi Engin Polat'a yaptığı övgüler ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Dilan Polat'ın dikkat çeken o paylaşımı..

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Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde eşi Engin Polat ile küsen Dilan Polat uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu. Daha sonra barıştıklarını açıklayan ikili dikkatleri üzerine çekti.

Eşi ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Dilan Polat sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanıyor.

Lüks yaşantısı ile göz önünde olan Dilan Polat son dönemde büyük bir üne kavuştu.

Eşi Engin Polat ile birbirlerine aldıkları pahalı hediyeler ve yaptıkları sürprizler ile dikkat çeken Dilan Polat son paylaşımı ile yine adından söz ettirdi.

Instagram hesabından eşi ile bir fotoğrafını paylaşan Dilan Polat yazdığı not ile gündeme oturdu.

Eşinin koltuk altını övdü

Dilan Polat eşi Engin Polat'ın koltuk altını övdü. Paylaştığı kareye "Kocacığım benim evimin direği reisim. Kokunu seni çok seviyorum mis kokulu sevgilim. Elleri güzel koltuk altı güzel adam" notunu ekleyen Dilan Polat dikkatleri üzerine çekti.