Sosyal medyada paylaşılan ilginç videoalara bir yenisi daha eklendi...
Bir kadın eşiyle birlikte romantik bir gece geçireceğini düşündü ancak başına geleceklerden habersizdi.
Eşinin göz bandını takan ve oldukça sık giyinen kadın, evin içerisine serilen güllerle de neye uğradığını şaşırdı.
Sevinci kursağında kaldı
Güllerle dolu evin içerisinde gözü kapalı yürüyen kadın, nereye gittiğinden habersizdi.
Eşi ise gözlerini kapattığı kadını mutfağa soktu ve bulaşıkların başına geçirdi. Göz bandını açan ve bulaşıkları gören kadın, sinir krizi geçirdi.