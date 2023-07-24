Eşiyle romantik bir gece geçireceğini sandı... Gözleri bağlanan kadına hayatının şoku! Sosyal medyada paylaşılan bir video hem güldürdü hem de herkesi şaşırttı. Bir kadın eşiyle romantik gece geçireceğini sandı ancak karşısına çıkanla neye uğradığını şaşırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sosyal medyada paylaşılan ilginç videoalara bir yenisi daha eklendi... Bir kadın eşiyle birlikte romantik bir gece geçireceğini düşündü ancak başına geleceklerden habersizdi. Eşinin göz bandını takan ve oldukça sık giyinen kadın, evin içerisine serilen güllerle de neye uğradığını şaşırdı. Sevinci kursağında kaldı Güllerle dolu evin içerisinde gözü kapalı yürüyen kadın, nereye gittiğinden habersizdi. Eşi ise gözlerini kapattığı kadını mutfağa soktu ve bulaşıkların başına geçirdi. Göz bandını açan ve bulaşıkları gören kadın, sinir krizi geçirdi.