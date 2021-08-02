Eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu! İşte Mutlu Kaya'nın son hali...

Katıldığı bir ses yarışması ile tanınan Mutlu Kaya, uzun zaman sonra yeniden görüntülendi. Eski erkek arkadaşı tarafından vurulan Kaya, yaşadıklarını Paylaş Benimle programında anlattı.

2015 yılında bir ses yarışmasına katılan ve Sibel Can'ın koçluğu ile adını duyurmaya başaran Mutlu Kaya, Diyarbakır'da eski erkek arkadaşının saldırısına uğradı.

Erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Kaya, uzun bir süre sonra yeniden görüntülendi.

Yaşam mücadelesi vererek yeniden hayata tutunan Mutlu Kaya, katıldığı Paylaş Benimle programında ise vurulma anını anlattı. İşte Mutlu Kaya'nın son hali..

MUTLU KAYA SON HALİ İLE İLGİ ÇEKTİ

Mutlu Kaya, o dönemde hayallerine ulaşmayı beklerken yıllarca onu ısrarlı takip eden, tehdit eden ve şiddet uygulayan eski erkek arkadaşı tarafından başından vuruldu.

Mutlu, bu olaydan sonra hayatına yüzde 96 engelli olarak devam etti. Mutlu daha sonra ablası Dilek Kaya'yı kaybetti.

Uzun bir süre sonra yeniden ortaya çıkan Kaya, son hali ile herkesi şaşırttı.

"HAYATIM GİTTİ"

Yaşadıkları zorlu günleri Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a anlatan Mutlu Kaya, saldırıya uğradığı anları ve şu an yaşamak zorunda olduğu hayatı şu sözlerle anlattı:

"Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip, beni dövdü. Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi.

Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum. Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah'ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor."