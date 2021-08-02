Haberler

Medya Haberleri

Eski eşler aynı dizide bir araya geldi! Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun sürpriz buluşması...

Eski eşler aynı dizide bir araya geldi! Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun sürpriz buluşması...

Son olarak Sare karakteriyle Birce Akalay'ın transfer olduğu FOX TV'nin iddialı dizisi Son Yaz'a bomba bir isim daha katıldı. İddiaya göre Birce Akalay'ın eski eşi Sarp Levendoğdu kadroya dahil oldu.