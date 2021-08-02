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- Eski eşler aynı dizide bir araya geldi! Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun sürpriz buluşması...
Eski eşler aynı dizide bir araya geldi! Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun sürpriz buluşması...
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 17:28
Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği ve başrollerinde Ali Atay ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz, sete çıkmaya hazırlanıyor.
Funda Eryiğit, Erdem Şanlı, Emre Karayel ve Şebnem Dönmez, geçtiğimiz sezon Son Yaz dizisinden ayrılmıştı. Projeye veda eden isimlerin ardından yeni gelecek oyuncular da belli oldu.
Birce Akalay'ın Sare karakteriyle katıldığı projeden bomba bir transfer haberi geldi. Sevilen projeye, Birce Akalay'dan sonra eski eşi Sarp Levendoğlu'nun katılacağı öğrenildi.
YILLAR SONRA AYNI PROJEDE
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, uzun zamandır Eskişehir’de çekilen ''Savaşçı'' dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Sarp Levendoğlu, ''Son Yaz'' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Yakışıklı oyuncu Levendoğlu'nun, dizinin mafya kanadında etkili bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.
DAHA ÖNCE İKİ YAPIMDA BİRLİKTE ROL AMIŞLARDI
Öte yandan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu 2014 ile 2017 yılları arasında evli kalmıştı.
Zaman içinde dost kalmaya karar veren eski eşler, ''Küçük Ağa'' adlı dizi ve ''Deliormanlı'' filminin ardından bir kez daha aynı projede buluşacak.