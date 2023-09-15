Eski Fenerbahçelilerin arabadaki görüntüleri yine gündemde! "Karam tayfanın gözü yaşlı" Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Ozan Tufan, Mesut Özil, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş’ın arabada şarkı söyledikleri anlar tekrar gündeme geldi. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler…

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin aktif oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile eski futbolcuları Mesut Özil, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş'ün arabada şarkı söyleme anları, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu keyifli anlar, futbolseverler ve sosyal medya kullanıcıları arasında ilgi odağı oldu.

Ozan Tufan'ın kaydettiği video, dört futbolcunun Bülent Serttaş'ın "Haber Gelmiyor Yardan" şarkısını coşkuyla söylerken, Mesut Özil ise selam veriyor.

Sosyal medya kullanıcıları, bu eğlenceli anları "Tarihin en ilginç videosu" gibi esprili yorumlarla değerlendirdi.

Fenerbahçeli futbolcuların bu neşeli anları, futbol dünyasının dışında da büyük ses getirdi.

Gelen yorumlar dikkat çekti

Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından ilgi görürken bazı kullanıcılar "Karam tayfanın gözü yaşlı", "Bu dörtlü küme düşürür” gibi yorumlar da geldi.