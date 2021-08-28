Eski hali ortaya çıktı, 'bu kadar da olmaz' dedirtti! Burcu Biricik estetik harikası mı?

Eski hali ortaya çıktı, 'bu kadar da olmaz' dedirtti! Burcu Biricik estetik harikası mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Nalan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik'in eski hali şaşırttı. Güzel oyuncunun değişimini görenler, ''Burcu da estetik harikası çıktı.'' dedi.

"Kırmızı Oda" dizisinde hayat verdiği Boncuk karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan, şimdilerde ise "Camdaki Kız" dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik, son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Biricik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest ediyor.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Doğal güzelliği ve samimiyetiyle gönülleri fetheden Burcu Biricik'in yıllar içindeki değişimi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, ''Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar göz kapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum.'' diyen güzel oyuncunun eski hali herkesi şaşırttı.

10 YIL ÖNCEKİ HALİ OLAY OLDU

Yıllar önce yayınlanan ve reyting rekorları kıran tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl'da rol alan Biricik'in sette çekilmiş bir karesi, sosyal medyayı salladı.

Dizide Menekşe rolünü canlandıran oyuncunun kilolu hali ve yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.