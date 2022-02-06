Eski halinden eser yok! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i değişimiyle hayrete düşürdü

Bir döneme damgasını vuran Yılan Hikayesi dizisinde hayat verdiği Rambo Berk karakteriyle hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz, yıllar içerisindeki değişimiyle ağızları açık bırakıyor.

1999-2002 yılları arasında ekranlara gelen Yılan Hikayesi dizisi, Türk televizyon ekranlarının unutumaz yapımları arasında yerini aldı.

Başrollerini Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın paylaştığı fenomen dizi Yılan Hikayesi, yayınlandığı döneme damgasını vurdu.

Dizinin, başrolleri kadar yan karakterleri de çok konuşuldu. En uçuk ve eğlenceli karakterlerden biri de hiç şüphesiz Rambo Berk'ti.

Dizide hayat verdiği Rambo Berk karakteriyle akıllara kazınan Ferhat Yılmaz'ın şimdiki hali ve ne yaptığı merak konusu oldu.

TAM 70 KİLO VERDİ

2018 yılında metabolik mini by-pass ameliyatı geçiren Ferhat Yılmaz, kilo veren ünlüler kervanına katıldı.

Ameliyatın ardından tüm yeme düzenini değiştirdiğini belirten ünlü oyuncu, tam 70 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

MESLEĞİNE DEVAM EDİYOR

Oyunculuk yapmaya devam eden Ferhat Yılmaz, son olarak ''Bozkır Arslanı Celaleddin'' adlı dizide oynadı.

Yılmaz'ın yıllar içerisindeki değişimini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte Ferhat Yılmaz'ın son hali...