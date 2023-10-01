ESKİ ŞAMPİYONLAR POTADA! MasterChef'te son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın eleme adayları belli oldu. İşte bu hafta eleme oyununda yer alacak yarışmacılar..

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye All Star'da heyecan günden güne artıyor.

Bu hafta eski şampiyonların dahil olduğu yarışmada eleme potasına giren isimler merak uyandırdı.

Son olarak Sefa'nın elenerek yarışmaya veda ettiği MasterChef Türkiye All Star'da bu hafta kimin eleneceği büyük merak konusu haline geldi.

Programın takipçileri her bölümü büyük bir heyecanla takip ediyor. Bu haftanın son eleme adayının belli olduğu oyun dün akşam oynandı.

Yarışmacılar Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan bir yemek olan testi kebabını yapmak için tezgah başına geçtiler.

Tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılar şeflerin beğenisini kazanmak için ellerinden geleni yaptı.

Son eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın son eleme adayı yarışmaya bu hafta dahil olan Uğur Kardaş oldu.

Haftanın eleme adayları

MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın eleme adayları belli oldu. İşte bu hafta eleme potasında yer alan isimler;

- Tanya

- Barış

- Kıvanç

- Esra

- Batuhan

- Eren

- Uğur