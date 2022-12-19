Eski Survivor güzeli soluğu moda programında aldı! İşte Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı…

Survivor Türkiye'de 2 kez yarışan başarılı ve güzel yarışmacı, bu kez Doya Doya Moda programında boy gösteriyor. Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bakın o yarışmacı kim!

Acun Ilıcalı'nın en sevilen programlarından biri olan ve yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Survivor yarışmacıları gündeme gelmeye devam ediyor.

2018 ve 2022 Survivor sezonlarında boy gösteren ve performansıyla izleyicileri kendine hayran bırakan güzel yarışmacı, bu kez modada başarısını konuşturacak.

Yine TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında bu hafta herkesi şaşırtan bir durum yaşandı.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar UZuntaş gibi başarılı isimlerin jüriliğini yaptığı programda, yarışmacılar stillerini yarıştırıyor.

Her hafta elemenin yaşandığı programda geçtiğimiz hafta Dilan ve Dilara isimli yarışmacılar veda etti.

PAzartesi günleri yeni yarışmacıların gelmesiyle merak edilen program, yeni yarışmacısıyla ağızları açık bıraktı.

Survivor'ın yıldızı Doya Doya Moda'da!

Survivor'da iki sezon performansını konuşturan başarılı yarışmacı Yağmur Banda, bu kez Doya Doya Moda programında stilini konuşturacak.

Yağmur Banda'nın programa katıldığını gören izleyiciler, yarışmacı hakkında bilinmeyenleri araştırıyor. Peki Yağmur Banda kimdir? İşte merak edilenler...

Yağmur Banda kimdir?

Tekvando dalında Türkiye şampiyonluğu bulunan Yağmur, aslen İzmirli’dir. 1998 doğumlu olan Yağmur Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tekvando takımında yer alıyor.

İlk olarak 2018 yılında Survivor kadrosunun Gönüllüler takımında yer alan Yağmur Banda, 2022 Survivor All Star’da Nisa'nın Coronavirüs olması nedeniyle yedeklerden yarışmaya dahil olmuştu.

Başarılı yarışmacı Survivor’daki performansıyla adından söz ettirdikten sonra, şimdi de Doya Doya Moda programında boy gösteriyor.